Zelenski obtendrá más ayuda militar del G7

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Kiev, Ucrania.- Ucrania ha obtenido compromisos clave de un mayor apoyo para su lucha contra Rusia por parte de líderes mundiales que asisten a la cumbre del Grupo de los Siete en Francia, manifestó el presidente del país, Volodímir Zelenski.

Los líderes de las principales economías industrializadas del mundo prometieron reforzar las defensas antiaéreas ucranianas y garantizar su suministro de energía, además de intensificar la presión económica internacional sobre Moscú, mientras la lucha de Kiev contra la invasión total de Rusia se adentra en su quinto año sin un final a la vista.

"La cumbre del G7 en Francia arrojó resultados importantes para Ucrania. Lo más importante es que acordamos un refuerzo adicional de la defensa aérea de Ucrania", escribió Zelenski, quien asistió al encuentro, en X.

"Nuestros socios garantizarán apoyo para nuestra defensa y resiliencia energética", apuntó.

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Desde la invasión a gran escala iniciada por Rusia en febrero de 2022, el líder ucraniano ha dedicado mucho tiempo a intentar lograr apoyos internacionales y aislar diplomáticamente al líder ruso, Vladímir Putin.