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Atacó Israel al líder de Hamás

El ataque fue dirigido a Mohammed Odeh; se reportan tres palestinos muertos

Por AP

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
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Atacó Israel al líder de Hamás
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      DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza.- Israel llevó a cabo un par de bombardeos el martes en Ciudad de Gaza, con los que mató a por lo menos a tres personas e hirió a otras 12, informaron funcionarios médicos.

      En una declaración conjunta, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Israel Katz, afirmaron que los ataques habían tenido como objetivo al nuevo líder del ala militar de Hamás. Lo identificaron como Mohammed Odeh y lo calificaron como "uno de los arquitectos" de los ataques del 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel.

      El ataque se produjo menos de dos semanas después de que Israel matara al anterior jefe del ala militar de Hamás, Izz al-Din al-Haddad. Hamás no hizo comentarios por el momento. Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados al Hospital Shifa de Gaza, que confirmaron las muertes.

      El ataque ocurrió en vísperas del Eid al-Adha, una festividad musulmana que normalmente es un momento de reuniones familiares y grandes comidas.

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      La festividad vuelve a ser sobria este año en Gaza, donde la gran mayoría de la población sigue desplazada y vive en tiendas de campaña o refugios temporales debido a la guerra entre Israel y la milicia palestina de Hamás.

      Israel y Hamás pactaron un alto al fuego en octubre pasado, aunque desde entonces los ataques israelíes han matado a más de 880 palestinos. Israel sostiene que sus ataques son por violaciones al alto al fuego por parte de Hamás o por amenazas contra sus soldados, pero funcionarios de salud palestinos señalan que entre los muertos ha habido decenas de civiles. Cuatro soldados israelíes también han muerto durante este período.

      Israel lanzó su ofensiva militar contra Gaza en respuesta al ataque de Hamás de octubre de 2023, en los que murieron aproximadamente unas 1.200 personas.

      El Ministerio de Salud de Gaza afirma que más de 72.700 palestinos han muerto por los ataques israelíes. El ministerio no ofrece un desglose de las muertes de civiles y combatientes.

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