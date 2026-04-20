4/20: el origen del código global de la marihuana

El 20 de abril, mejor conocido como 4/20, es el Día Mundial de la Marihuana. Esta fecha conmemora y celebra el consumo, promueve el uso medicinal y busca la despenalización de la sustancia.

Esta fecha está instaurada en la sociedad a pesar de que el uso de marihuana sigue siendo un tema controversial entre muchas comunidades y gobiernos, principalmente debido a los efectos nocivos, los riesgos y la dependencia que su consumo puede generar.

De acuerdo con la BBC, el origen del 4/20 o 420 se remonta al otoño de 1971 en California, Estados Unidos, cuando un grupo de amigos de la preparatoria San Rafael (ubicada al norte del estado) se encontraron un mapa dibujado a mano que supuestamente llevaba a un cultivo de marihuana en Point Reyes, al noroeste de San Francisco.

Los cinco adolescentes, que se hacían llamar los "Waldos", se pusieron de acuerdo para ir a buscar el tesoro saliendo de la escuela y crearon el código "420 Louis", para referirse a que a las 4:20 PM se verían en la estatua de Louis Pasteur frente al campus para comenzar sus excursiones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras unas semanas de búsqueda, el grupo dejó de lado el "Louis" y únicamente mencionaban el código 420. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, los jóvenes nunca encontraron el tesoro de cannabis, pero comenzaron a popularizar el término con sus amigos y conocidos, entre ellos, la banda de rock Grateful Dead.

Posteriormente, en 1990, el editor de la revista "High Times" (la cual aboga por la legalización de esta planta y otras ideas contraculturales), Steve Bloom, vio la explicación para el número 420 en una hoja publicitaria de la banda. El personal de la revista empezó a adoptarlo, llevando a cabo sus reuniones editoriales a las 4:20 de la tarde.

Desde entonces, el término ha servido como una especie de código semiprivado para la comunidad cannábica. Hoy en día se utiliza para hacer referencia a la marihuana, al consumo de marihuana o a comunidades y grupos que se unen para ingerirla.

Es un código internacional que forma parte de la jerga y también se dice que es el momento más adecuado del día para fumar la popular "Mary Jane". Actualmente, se puede encontrar en muchos lugares, aunque suele pasar desapercibido para quienes no lo conocen.