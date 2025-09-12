logo pulso
78 cuerpos identificados en crematorio Plenitud de Ciudad Juárez

Investigación en curso por presunto fraude en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez.

Por El Universal

Septiembre 12, 2025 02:42 p.m.
A
78 cuerpos identificados en crematorio Plenitud de Ciudad Juárez

CIUDAD JUÁREZ, Chih. (EL UNIVERSAL).- Un total de 78 cuerpos de los 386 encontrados en junio pasado en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez, Chihuahua, han sido identificados oficialmente.

La Fiscalía General del Estado, aseguró en las últimas horas, que se han obtenido 78 identificaciones de personas sin vida y dentro de estas acciones, ya se notificó a 60 familias de estas individualizaciones.

Además, se aseguró, que en las próximas horas se dará aviso oficial a otras 18, además de que se ha realizado la entrega física de 57 de estos cuerpos.

Gracias a la información e imágenes que han sido recopiladas a través del sitio web https://fgewebapps.chihuahua.gob.mx/Crematorio abierto para estos fines, se han obtenido otras dos identidades, además de que, en estos momentos, se cuenta con 10 hipótesis de identidad pendientes de confirmar con familiares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En relación con estos mismos hechos, la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, tiene registradas 44 denuncias por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables.

Cabe hacer mención que, desde que se dio a conocer la localización de los cuerpos en el predio de la colonia Valle Dorado, el pasado 26 de junio, personal especializado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE), con apoyo del personal especializado de la Fiscalía General del Estado y de la Dirección de Servicios Periciales, ha brindado atención psicológica, información y asesorías, a los deudos afectados que se han acercado a la institución.

En contraste, los colectivos de familias afectadas por esta situación han continuado con manifestaciones en diversas partes del estado, para exigir que se aceleren las investigaciones del caso.

La última se realizó la tarde del jueves frente a Palacio de Gobierno en la capital del estado, donde los manifestantes exigían justicia y que la Fiscalía acelere los procesos de identificación de los cuerpos que aún quedan en el SEMEFO.

Las familias fueron recibidas por autoridades de gobierno para atender sus quejas.

