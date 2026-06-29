Activistas, parte de Somos MX

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Ciudad de México.- Luego de reiterar que ninguno de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Somos México ocupará un cargo de elección popular, su dirigente, Guadalupe Acosta Naranjo, anunció que el nuevo partido destinará 20% de sus candidaturas al Congreso de la Unión a madres buscadoras y otros activistas sociales.

En el primer acto público de este nuevo instituto político, Acosta Naranjo advirtió que los partidos no deben ser instrumento de sus burocracias o de sus dirigentes, sino de la sociedad.

"Por esa razón, teníamos la obligación de construir un partido que sea un vehículo, que sea un conducto que se ponga al servicio de las causas sociales.-

"Somos México va a reservar 20% de sus candidaturas de mayoría y de representación proporcional para que lleguen madres buscadoras a la Cámara de Diputados, para que lleguen defensores de derechos humanos a la Cámara de Diputados, para que lleguen representantes de esos campesinos, transportistas, pescadores, que hoy están dando la batalla en las calles y en la carretera, a la Cámara de Diputados. Para que lleguen los representantes del verdadero Poder Judicial a la Cámara de Diputados, para que lleguen los ecologistas, los jóvenes, los representantes de todas las causas. No nos van a ver a nosotros", aseguró.

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Ante cientos de simpatizantes reunidos en el Monumento a la Revolución que corearon "¡Fuera Morena!", Acosta Naranjo adelantó que una tercera parte de las candidaturas será para jóvenes menores de 35 años de edad y ningún candidato o candidata será designado por los dirigentes del partido.

"Nadie de nosotros va a ser candidato usando el cargo que hoy se nos dio para provecho personal. Así que sépanlo bien, yo no voy a ser candidato a nada".