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Asesinan a balazos a un exalcalde de Guerrero

El expresidente municipal de Igualapa fue atacado a tiros por dos hombres armados mientras viajaba en una camioneta.

Por EFE

Junio 28, 2026 07:36 p.m.
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Asesinan a balazos a un exalcalde de Guerrero
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      Ciudad de México, 28 jun (EFE).- El expresidente municipal de Igualapa, Apolonio Álvarez Montes, fue asesinado a tiros este domingo en el estado mexicano de Guerrero (sur) mientras viajaba a bordo de una camioneta por la glorieta de San Juan de los Llanos.

      Detalles confirmados

      Según los primeros reportes de la Fiscalía del Estado de Guerrero, el exfuncionario local fue interceptado por dos hombres armados entre la entrada de la localidad y una farmacia.

      Ahí, los agresores dispararon con rifles de grueso calibre y posteriormente se dieron a la fuga.

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      De acuerdo con medios nacionales, el ataque ocurrió a las 10:50 horas (14:50 GMT), y fue un familiar quien identificó el cuerpo de Álvarez Montes, quien fungió en dos ocasiones como alcalde de Igualapa, localidad ubicada en la región de la Costa Chica de Guerrero.

      El cuerpo del entonces funcionario permaneció en el interior del vehículo que recibió múltiples impactos de bala.

      Impacto en la comunidad

      Álvarez Montes ocupó el puesto de edil en los periodos de 2005 a 2008 y de 2018 a 2021 por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

      En redes sociales, la familia del exalcalde confirmó el deceso y expresó sus condolencias.

      Guerrero es uno de los estados con mayor incidencia de violencia política en el país, e Igualapa es uno de los principales focos rojos, pues el mes pasado también fue asesinado el subdirector de la Policía Municipal, René Hernández López.

      Además, es uno de los ocho estados que concentran el 53 % de los homicidios registrados en México.

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