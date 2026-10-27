Acusa EU a 13 por el robo de autos para los cárteles

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Ciudad de México.- El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes cargos federales en El Paso, Texas, contra 13 personas, incluyendo dos mexicanos, por presuntamente transportar vehículos robados desde Estados Unidos hacia México, con destino a los cárteles mexicanos de la droga.

En un comunicado, la Oficina de la Fiscalía del Distrito Oeste de Texas dijo que los 13 acusados están imputados por transporte interestatal de bienes robados. De ser declarados culpables, se enfrentan a una pena de hasta 10 años en una prisión federal.

Las acusaciones se derivan de una investigación denominada Operación Southbound Takedown, que comenzó en la primavera de 2026 cuando, señala el comunicado, agentes federales y fiscales estadounidenses detectaron una tendencia creciente de vehículos robados, tanto de propiedad privada como de alquiler, que presuntamente se transportaban a personas pertenecientes a diversas organizaciones criminales en México.

Los fiscales alegan que, en muchos casos, los vehículos eran robados a propietarios particulares o a grandes empresas de alquiler de autos en todo el suroeste de Estados Unidos, conducidos hasta El Paso y entregados al otro lado de la frontera, en México.

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Esos vehículos se utilizaban presuntamente para facilitar las actividades cotidianas de los cárteles mexicanos.

Hasta el momento, se han recuperado 29 vehículos de los robados, con un valor aproximado de un millón 137 mil dólares. El alcance de la investigación abarca todo el territorio de Estados Unidos y México.

Los mexicanos son Pablo Frías, quien cuenta con tarjeta de residente permanente legal en Estados Unidos, y Pilar Bernabeth Méndez Rivas, quien cuenta con tarjeta de cruce fronterizo.