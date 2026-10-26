Beca Rita Cetina abre registro para primaria y secundaria

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La Beca Rita Cetina inició su periodo de registro este lunes 26 de octubre para estudiantes de primaria y secundaria pública.

De acuerdo con Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, las madres, padres y tutores, podrán registrar a sus hijos hasta el 6 de noviembre.

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La solicitud se realiza por internet, de modo que es importante tener a la mano la información del estudiante y los datos de la persona adulta responsable.Según el Gobierno de México, el esquema contempla montos distintos para primaria y secundaria.Para estudiantes de primaria, el apoyo consiste en un pago anual de 2,500 pesos, destinado a contribuir con la compra de uniformes y útiles escolares.En el caso de secundaria, la beca otorga 1,900 pesos bimestrales por familia cuando hay un estudiante inscrito en ese nivel educativo. Si en el mismo hogar hay otro alumno de secundaria, se agregan 700 pesos bimestrales por cada estudiante adicional.El objetivo de este respaldo económico es ayudar a cubrir parte de los gastos escolares y favorecer que niñas, niños y adolescentes continúen sus estudios.Antes de comenzar, conviene reunir los documentos y datos que solicita el sistema para evitar interrupciones durante el trámite.De la madre, el padre o la persona tutora se requiere la CURP certificada, una identificación oficial digitalizada y un comprobante de domicilio digitalizado con una antigüedad no mayor a tres meses. También se deben tener disponibles un número de celular, un correo electrónico y la cuenta Llave MX.En cuanto al estudiante, es necesario contar con su CURP certificada y la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela pública en la que está inscrito.El registro debe realizarse en el portal oficial www.becaritacetina.gob.mx. Para ingresar, las personas solicitantes necesitan una cuenta Llave MX, herramienta digital que permite acceder al sistema y completar los datos requeridos.Quienes todavía no tengan una cuenta deberán crearla antes de iniciar la solicitud de la beca. Este paso es importante porque, sin las credenciales de acceso, no podrán avanzar con el registro en línea.El primer paso consiste en entrar a www.llave.gob.mx y seleccionar la opción para crear una cuenta.Después, se debe ingresar la CURP, leer y aceptar el Aviso de Privacidad y los Términos y Condiciones, y completar la verificación de seguridad con la opción "No soy un robot".Si la CURP es correcta, el sistema llenará automáticamente los campos correspondientes al nombre y la fecha de nacimiento. A continuación, será necesario ingresar el código postal y seleccionar la colonia de residencia.La plataforma también solicitará un número de teléfono celular y un correo electrónico. Posteriormente, deberá crearse una contraseña segura, que conviene guardar para utilizarla cuando sea necesario iniciar sesión nuevamente.Para terminar, se debe completar el captcha y seleccionar "Finalizar". El sistema solicitará verificar el número celular o el correo electrónico, por lo que será necesario revisar los mensajes de texto o la bandeja de entrada para activar la cuenta.Una vez concluido este procedimiento, la cuenta Llave MX estará lista para utilizarse en el registro de la Beca Rita Cetina.Con la cuenta activa, el siguiente paso es ingresar al portal de la beca utilizando el correo electrónico o el número celular, junto con la contraseña creada previamente.Dentro de la plataforma, se deben revisar los datos precargados y confirmar que sean correctos. Después, hay que seleccionar "subir documentos" y cargar una identificación oficial digitalizada mediante la opción "cargar archivo".El sistema también solicitará completar la información del domicilio y seleccionar el tipo de comprobante que se adjuntará. Una vez cargado el archivo, será necesario leer y aceptar el aviso de privacidad y presionar "guardar registro".Al concluir, aparecerá un mensaje que confirma que la persona quedó registrada como madre, padre o tutor.Después de completar el registro de la persona adulta responsable, será necesario dar de alta a cada estudiante por separado. Para ello, se debe seleccionar "registrar un estudiante" e ingresar la CURP de la niña, el niño o el adolescente.A continuación, hay que marcar la casilla "no soy un robot" y presionar "validar CURP". Si los datos son correctos y el sistema confirma que el estudiante está inscrito en una escuela pública, se habilitará la continuación del trámite y aparecerá la información personal correspondiente.El siguiente paso es introducir la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela y seleccionar "buscar CCT". Después, se deberán completar los campos relacionados con el nivel educativo, el turno y el grado escolar.La plataforma también pedirá indicar el parentesco con el estudiante y marcar la declaración bajo protesta de decir verdad. Finalmente, habrá que seleccionar "guardar y continuar".Si el procedimiento se completa correctamente, aparecerá el mensaje "tu solicitud ha sido registrada".