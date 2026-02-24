Aeropuertos de Jalisco operan con normalidad: GAP

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).-

(GAP) informó que los

(GDL) y Puerto Vallarta (PVR) ya operan con regularidad, alcanzando un 95% de sus operaciones activas.Lase internacionales han restablecido paulatinamente sus itinerarios en ambas terminales, después de dos días de presentar demoras y cancelaciones.Este martes, elreporta un 96% de operaciones activas y elun 95%.Respecto a los, GAP detalló que en else reportanprogramadas para este martes.Mientras que en elhay soloprogramadas para este martes."Es importante destacar que los vuelos que actualmente se encuentran cancelados forman parte delde itinerarios; de manera que todas las aerolíneas ya operan con normalidad, con excepción de la canadiense, que aún se encuentra en proceso de restablecer sus operaciones", indicó GAP, en un comunicado.Ambas terminales se mantienen como espacios seguros para pasajeros, colaboradores y usuarios, al contar con lade la(GN), que ha mantenido elde sus elementos de seguridad en las instalaciones.Losy vialidades de acceso funcionan con eficiencia, garantizando la continuidad de los servicios aeroportuarios y la adecuada atención al pasajero, agregó GAP.Por su parte,informó que, desde la tarde de ayer, todas sus operaciones en los(GDL) y Puerto Vallarta (PVR) se desarrollan de manera regular."Seguimos apoyando a los pasajeros cuyos itinerarios se vieron lamentablemente afectados para ofrecerles distintas soluciones y alternativas en la sección "Mis Viajes" en el sitio web.com, o vía WhatsApp al +52 55 5898 8599, para quien prefiera", indicó la aerolínea, en un comunicado.agradeció lade sus clientes ante esta situación externa y reiteró su compromiso de mantener unay confiable en todo momento.