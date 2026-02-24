Aerotrén del AICM está fuera de servicio por mantenimiento

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- El

de la Ciudad de México (AICM) informó que el

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

que une a las terminales 1 y 2 estaráa partir de este martes y hasta nuevo aviso.Ladel servicio de este medio de transporte interno de debe a losque realiza elAnte el cierre, a través de susla terminal aérea de la CDMX recomendó a los viajeros trasladarse en losque se encuentran en las puertas 7 de Terminal 1 (T1) y 4 de la Terminal 2 (T2).