Aerotrén del AICM está fuera de servicio por mantenimiento

La suspensión afecta el transporte interno entre terminales 1 y 2 en el AICM, generando ajustes en la movilidad.

Por El Universal

Febrero 24, 2026 04:51 p.m.
A
Aerotrén del AICM está fuera de servicio por mantenimiento

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- El

Aeropuerto Internacional Benito Juárez
de la Ciudad de México (AICM) informó que el aerotrén

que une a las terminales 1 y 2 estará fuera de servicio a partir de este martes y hasta nuevo aviso.
La suspensión temporal del servicio de este medio de transporte interno de debe a los trabajos de mantenimiento que realiza el aeropuerto capitalino.
Ante el cierre, a través de sus redes sociales la terminal aérea de la CDMX recomendó a los viajeros trasladarse en los autobuses que se encuentran en las puertas 7 de Terminal 1 (T1) y 4 de la Terminal 2 (T2).

SLP

El Universal

El coordinador del PVEM en el Senado afirmó que varios legisladores apoyan la iniciativa de Claudia Sheinbaum, aunque aún analizan el voto libre.

Ebrard: detención de "El Mencho" favorece negociaciones del T-MEC

El secretario destacó la valentía del Ejército mexicano y la respuesta coordinada contra el crimen organizado.

Aclaró que aún no determinan si habrá voto libre para cada uno de los ecologistas