Agente del ICE mata a tiros a mexicano
Lorenzo Salgado hizo caso omiso para detenerse durante operativo en Houston
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Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) le disparó y mató a un hombre en Houston después de que este intentara evadir su arresto en su vehículo durante un operativo el martes, según informó la agencia.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indicó en un comunicado que el hombre, de nacionalidad mexicana, hizo caso omiso de las órdenes de detenerse e intentó embestir a un agente, quien disparó su arma en defensa propia. El hombre era blanco de un operativo porque vivía en el país sin permiso legal, según el departamento que supervisa a ICE. El automóvil del hombre chocó con un vehículo de ICE, agregó el departamento.
En el comunicado se identifica al hombre como Lorenzo Salgado Araujo y se indica que murió en un hospital.
La oficina del FBI en Houston investiga un posible ataque contra un agente federal, informó el portavoz Connor Hagan.
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Además, indicó que, a solicitud del DHS, representantes del equipo de respuesta de evidencias de la oficina del FBI acudieron al lugar del tiroteo para procesar la escena.
El tiroteo ocurrió en un momento en que la aplicación de las leyes migratorias se intensifica para cumplir la agenda de deportaciones masivas del gobierno del presidente Donald Trump. A finales de junio, el ICE realizó más de 10.000 arrestos durante un período de cinco días.
La ciudad más grande de Texas ha experimentado operativos de aplicación de la ley más intensos desde que comenzó la ofensiva el año pasado, y no sin rechazo público.
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