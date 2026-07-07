Más de 100 mil jubilados bajo Ley 97 reciben tasa de reemplazo alta

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 7 (EL UNIVERSAL).- Más de 100 mil trabajadores pensionados bajo la Ley 97 ya obtienen una tasa de reemplazo promedio superior a 70% de su último salario, como resultado de la reforma al sistema de pensiones de 2020, informó la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore).

Incrementos en aportaciones y mejoras en pensiones

Luego de que el pasado 1 de julio se llegó al 29 aniversario del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), el presidente de Amafore, Guillermo Zamarripa, explicó que el incremento gradual de la aportación obligatoria hasta 15% del salario, la reducción en las semanas de cotización requeridas y la mejora de las pensiones garantizadas ya comienzan a reflejarse en los primeros trabajadores que se retiran bajo el nuevo esquema.

"Hoy vemos que más de 100 mil trabajadores ya pensionados bajo la Ley 97 tienen tasas de reemplazo promedio superiores a 70%, lo cual muestra que el sistema está dando resultados", señaló.

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Desafíos y recomendaciones para el futuro

La asociación destacó que, a 29 años de la creación del SAR, las Afores administran cerca de nueve billones de pesos, equivalentes a aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto (PIB), en beneficio de 70 millones de trabajadores con una cuenta individual.

Amafore señaló que el principal reto para los próximos años es fortalecer la educación financiera y lograr que las personas conozcan su situación previsional desde edades tempranas, ya que decisiones como cotizar de manera formal, revisar el salario registrado ante el IMSS, realizar ahorro voluntario o incorporarse al sistema como trabajador independiente influyen en el monto de la pensión futura.

Por ello, recomendó a los trabajadores revisar periódicamente su cuenta Afore, verificar el salario con el que cotizan, conocer si alcanzarán las semanas necesarias para pensionarse y considerar el ahorro voluntario para incrementar sus ingresos durante el retiro.

Asimismo, llamó a trabajadores independientes, emprendedores y profesionistas por cuenta propia a incorporarse a los mecanismos disponibles de ahorro para el retiro.

Amafore añadió que, ante el cambio demográfico que enfrenta el país, con menor natalidad y mayor esperanza de vida, el ahorro pensionario será cada vez más relevante para financiar el retiro de los mexicanos y fortalecer su seguridad económica.