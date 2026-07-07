Sectur devela imagen de Frida Kahlo en zona de llegadas del AIFA

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 7 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (Sectur) develó una imagen con el rostro de la artista Frida Kahlo en la zona de llegadas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Sectur devela imagen de Frida Kahlo en el AIFA

En un comunicado, la dependencia local indicó que esto se da en el marco del natalicio de la pintora, cuya fecha de nacimiento fue 6 de julio de 1907.

"Es un señuelo para decir: ¿qué voy a encontrar en esta ciudad? Una ciudad inmensa, viva, cultural, profundamente mexicana. Esta es la ciudad que está en primer lugar en oferta cultural; una capital que recibe al mundo con historia, arte, música, museos, barrios y una identidad que no se encuentra en ningún otro lugar", afirmó la secretaria de Turismo de la capital, Alejandra Frausto Guerrero.

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Conexión del AIFA con la Ciudad de México

Aunado a ello, aseguró que este aeropuerto es una entrada a la ciudad, sobre todo por la conexión del Tren Felipe Ángeles con la estación Buenavista, la cual se recorre -según la secretaria- en 45 minutos aproximadamente.

"Hoy llegar al AIFA también significa estar más cerca de la Ciudad de México. El Tren Felipe Ángeles permite conectar Buenavista con el aeropuerto en 45 minutos, a bajo costo, y eso abre nuevas posibilidades para que más visitantes descubran todo lo que ofrece nuestra capital", señaló Alejandra Frausto.

Finalmente, destacó que la ruta de Frida en la Ciudad de México, la cual incluye espacios como la Casa Azul, en Coyoacán; la Casa Rosa; el Museo Anahuacalli; el Museo Dolores Olmedo, en Xochimilco, y la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo.