Detienen a Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 7 (EL UNIVERSAL).- Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así aparece en el Registro Nacional de Detenciones que revisó EL UNIVERSAL.

Detalles de la detención

Rodríguez Padilla fue detenido en la calle Monte Alban, número 20, frente a un café en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, este martes 7 de julio a las 17:32 horas.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, describe al exfuncionario con una estatura de 1.78, tez blanca, cabello blanco, playera blanca y pantalón de vestir.

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Sin especificar el delito, fue puesto a disposición del Ministerio Público Común.

Acusaciones de violencia intrafamiliar

Rodríguez Padilla es acusado de violencia intrafamiliar.

La ingeniera nuclear María Felicia Jiménez Lavie, con un video, denunció la violencia física de lo que era víctima y pidió protección a las autoridades.

De acuerdo con su testimonio a EL UNIVERSAL, la agresión del 15 de marzo que se muestra en los videos que circulan en redes sociales no fue un hecho aislado, sino la cúspide de una escalada iniciada en 2022 con abusos verbales y físicos, incluyendo un incidente donde su esposo le encajó un bolígrafo en la mano. "Primero fueron ofensas verbales, después una cachetada, empujones, pero como esta, que fue muy brutal, inclusive estuve varios días con mucho dolor al caminar", contó.

El 29 de junio, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a aplicar todo el peso de la ley ante la denuncia de violencia familiar por parte de María Felicia, esposa de Rodríguez Padilla, y aseguró que no se protegería a nadie frente a un acto como este.

Dijo que como este acto de violencia ocurrió en Morelos sería la Fiscalía General del Estado de Morelos la encargada de investigar el caso y quien determinará la sanción penal al exdirector de Pemex.