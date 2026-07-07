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Karina Torres se une a casa de los famosos México; reality inicia el 26 de julio

La producción oficializó la participación de Karina Torres tras meses de rumores y pistas difundidas en video.

Por El Universal

Julio 07, 2026 08:51 p.m.
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Karina Torres se une a casa de los famosos México; reality inicia el 26 de julio
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      CIUDAD DE MÉXICO, julio 7 (EL UNIVERSAL).- "La casa de los famosos México" sorprendió a sus fans con la revelación oficial de su segundo habitante.

      Casa de los famosos México suma a Karina Torres

      La noche de este martes, tras meses de rumores y luego de un video en el que se daban algunas pistas sobre este nuevo personaje, la producción confirmó que Karina Torres será parte de esta nueva temporada.

      Karina Torres expresa emoción por nuevo reto

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      Durante su presentación la influencer trans se dijo sumamente emocionada por el reto de vivir observada las 24 horas del día, y sobre todo lista para divertirse.

      Torres junto a Ernesto Laguardia se suman a la nueva temporada del reality que iniciará transmisiones el próximo 26 de julio.

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