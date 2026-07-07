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CIUDAD DE MÉXICO, julio 7 (EL UNIVERSAL).- Más allá de los futbolistas que forman parte de cada convocatoria de la Selección Mexicana, existe una figura que se ha ganado un lugar especial dentro del equipo.

Eustaquio Taqui Garduño, chofer histórico de la Selección Mexicana

Se trata de Eustaquio "Taqui" Garduño, un veterano conductor de ADO que, desde hace casi dos décadas, ha sido el encargado de trasladar al Tricolor en innumerables concentraciones, partidos y torneos.

Su historia, marcada por la responsabilidad, la confianza y un profundo orgullo por representar a México desde el volante, lo ha convertido en un integrante indispensable de cada aventura de la Selección Nacional, representativo que le guarda un cariño especial.

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Alianza entre ADO y la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Con miles de kilómetros recorridos al volante, Garduño ha sido una pieza clave en la alianza entre ADO y la Selección Mexicana, una relación que en este Mundial alcanzó su quinta edición consecutiva y que se remonta a 2007. Gracias a esta experiencia, ha sido testigo privilegiado de algunos de los momentos más significativos del Tricolor, una responsabilidad que asume con orgullo y que le ha permitido valorar aún más la importancia de su labor dentro de cada viaje del equipo nacional.

"Para mí esto no es sólo manejar, es llevar las ilusiones de todo un país. Cuando los jugadores suben al autobús, mi prioridad es que se sientan seguros y tranquilos para que solo piensen en ganar. Ellos juegan en la cancha, pero el viaje hacia el triunfo empieza con nosotros al volante", contó.