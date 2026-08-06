Agilizarán atención a casos de despojos

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Ciudad de México.- Tras las denuncias vecinales de despojo de inmuebles en la colonia Del Valle y que provocaron un plantón de cuatro días, autoridades enlistaron medidas para, aseguraron, agilizar la atención que brindan tanto el Gobierno, la fiscalía y el Tribunal de Justicia capitalinos en estos casos.

Una de las principales medidas es que la fiscalía capitalina asegurará y restituirá inmuebles en un nuevo plazo de 15 días; mientras que la judicialización de estos casos será dentro de 30 días, anunció ayer la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

"Es la manera cómo la población puede ver la justicia ante este delito. Este nuevo plazo de aseguramiento busca restituir de forma inmediata los inmuebles y estamos el día de hoy dando a conocer, desde la Fiscalía General de Justicia, estos dos plazos", indicó.

En este punto, la fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde Luján, precisó que los casos serán cuando haya evidencia de invasión violenta o furtiva, es decir, que no se percate el propietario y se pueda acreditar la posesión legal del inmueble.

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Tras argumentar que el gabinete de despojo de la Ciudad de México ha tenido una tasa de efectividad de 82% desde que se puso en marcha en julio del año pasado, la mandataria anunció una serie de acciones para fortalecer el combate "frontal" de este delito.

"[De] los más de mil casos que se han recibido en este gabinete interinstitucional contra el despojo, sólo 388 se identificaron como casos específicos de despojo y, de ellos, se han logrado 317 restituciones, aseguramientos y otras acciones que han evitado el despojo", precisó.

Entre estas acciones, Brugada Molina afirmó que "se fortalecerá la investigación estratégica de este delito con análisis de tendencias y patrones criminales".

Asimismo, se creará un equipo especial de "control interno, auditoría y honestidad" que estará a cargo de la Contraloría capitalina, que estará encargado de investigar, auditar y sancionar cualquier acto de corrupción, colusión o complicidad, de servidores públicos que faciliten o encubran este delito.

Además, la administración local impulsará una "cartilla de prevención" con un decálogo de recomendaciones para que la población pueda saber qué hacer ante estos casos e incluso prevenir el delito.

Estas acciones, se informó, también incluyen la creación de una Defensoría Jurídica contra el Despojo, la cual estará a cargo de la Consejería Jurídica, encabezada por Cruzvillegas.