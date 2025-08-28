logo pulso
Agresión de Alito "muestra lo que es el PRIAN": Sheinbaum

La presidenta reaccionó a la trifulca entre Noroña y "Alito" en el Senado

Por El Universal

Agosto 28, 2025 09:58 a.m.
A
Claudia Sheinbaum Pardo/Foto: El Universal

Claudia Sheinbaum Pardo/Foto: El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró la mañana de este jueves que el ataque de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), contra Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, "muestra lo que es el PRIAN" y acusó a "Alito" de ser un "porro".

"Ayer lo que vi fue: siguen siendo lo mismo en el fondo. Fíjense la contradicción. Ellos hablan de que nosotros somos un Gobierno autoritario, cuando lo que promovemos son las libertades en nuestro país, la democracia, la participación de la gente libre", aseguró la Presidenta Sheinbaum.

