Atlético de San Luis busca revancha en casa ante Toluca
Los potosinos quieren su primera victoria como locales en el Apertura 2025, pero Toluca llega con la obligación de no ceder terreno
La Liga MX continúa con su actividad este viernes con 3 partidos correspondientes a la Jornada 7 del Apertura 2025, en lo que va del torneo el Atlético de San Luis juega por tercera vez como local, recibiendo en esta ocasión en tierras potosinas al Toluca; y como bien dicen "la tercera es la vencida" por lo que se espera hagan valer la localía y por fin consigan una victoria en casa; tarea que no será del todo sencilla al enfrentarse a unos Diablos que no quieren permitirse seguir descendiendo en el peldaño.
El último duelo disputado entre los dirigidos por Guillermo Abascal y Antonio Mohamed se registró en la J-16 del Clausura 2024, en donde los toluqueños se impusieron 1-0, con la anotación de Jesús Gallardo.
Hasta el momento, los potosinos se ubican en el décimo lugar de la Tabla General con 6 puntos, por su parte; los toluqueños están en la sexta posición con 10 unidades, al igual que los Tigres de la UANL.
Para este próximo partido, ambos equipos vienen de una derrota; mientras San Luis cayó 2-3 ante los Gallos Blancos del Querétaro (con un doblete de Jao Geraldino); Toluca perdió 0-1 ante la Máquina del Cruz Azul.
La transmisión del encuentro aparentemente podrá sintonizarse por ESPN en punto de las 19:00 horas.
