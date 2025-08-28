Atlético de San Luis busca revancha en casa ante Toluca

La Liga MX continúa con su actividad este viernes con 3 partidos correspondientes a la Jornada 7 del Apertura 2025, en lo que va del torneo el Atlético de San Luis juega por tercera vez como local, recibiendo en esta ocasión en tierras potosinas al Toluca; y como bien dicen "la tercera es la vencida" por lo que se espera hagan valer la localía y por fin consigan una victoria en casa; tarea que no será del todo sencilla al enfrentarse a unos Diablos que no quieren permitirse seguir descendiendo en el peldaño.

El último duelo disputado entre los dirigidos por Guillermo Abascal y Antonio Mohamed se registró en la J-16 del Clausura 2024, en donde los toluqueños se impusieron 1-0, con la anotación de Jesús Gallardo.

Hasta el momento, los potosinos se ubican en el décimo lugar de la Tabla General con 6 puntos, por su parte; los toluqueños están en la sexta posición con 10 unidades, al igual que los Tigres de la UANL.

Para este próximo partido, ambos equipos vienen de una derrota; mientras San Luis cayó 2-3 ante los Gallos Blancos del Querétaro (con un doblete de Jao Geraldino); Toluca perdió 0-1 ante la Máquina del Cruz Azul.

La transmisión del encuentro aparentemente podrá sintonizarse por ESPN en punto de las 19:00 horas.