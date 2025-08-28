Revelan más videos de David León repartiendo dinero

En una nueva revelación, el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer videos que, afirma, forman parte del "dinero ilegal" entregado a Morena. Esta vez, las imágenes dan cuenta de la entrega de efectivo a Jorge Horacio Díaz Guillen, exesposo de Manuelita Obrador, prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como a Marcelo Toledo Cruz, actual encargado de las becas del Bienestar en Chiapas.

En su programa en Latinus, el también columnista de EL UNIVERSAL dijo que además de sobres amarillos, ahora son cajas y bolsas de papel con dinero que David León entregó durante 2015 a estos personajes políticos.

El modus operandi, revela Loret, es el mismo que David León utilizó con Pío López Obrador, hermano del expresidente Obrador y lo acusa además de formar parte de la "red de dinero ilegal encabezada por Manuel Velasco (exgobernador de Chiapas)".

David León entrega caja con "recurso" a Jorge Horacio Díaz Guillen

El primer video revelado por el columnista de esta casa editorial, da cuenta del encuentro entre David León y Jorge Horacio Díaz Guillen, entonces parte de la cúpula de Morena en Chiapas y exconsejero nacional del partido, además organizador de mítines en la entidad.

La cita fue el 27 de junio del 2015, de acuerdo con el registro de la cámara que colocó David León en una cafetería de Tuxtla Gutiérrez.

En la reunión, según Latinus, David León le dijo a Díaz Guillen que traía dinero y le mostró una caja blanca sobre la mesa.

"Te traigo un recursito, no completo, pero lo espero completar mañana. Lo espero completar mañana", dijo David León. En respuesta, Horacio Díaz habló de 15 eventos de campaña a su cargo y externó preocupación por la falta de dinero.

"La vez pasada Pío nos había dicho que nos iban a dar entre el lunes, algo así, que era, que estaban esperando, pero entonces a Pío no más le dieron... no sé, como 150, algo así", comentó Horacio Díaz.

En respuesta, David León dice que "es correcto", que él le dio 150 (mil pesos) y le dijo que lo ayudaría con más cantidades semanalmente. León insistió en que la caja blanca tenía dinero y finalmente, dice Latinus, se la entregó.

@Adm_PINFRA vas a seguir cubriendo a David León en autopistas de Michoacán? Se va a usar una concesión carretera para proteger CORRUPTOS? Que le debes a Manuel Velazco? México se pudre mientras se distrae con Alito con Noroña y deja al NARCO Adán Augusto en el senado https://t.co/NwMznXjf0O — frecuentemente (@Blomkvist) August 28, 2025

El segundo video en poder de Loret de Mola, da cuenta de la reunión decon Marcelo Toledo Cruz, fundador y primer dirigente de Morena en Chiapas, actualmente encargado de las becas del bienestar en este estado.Latinus afirma que esta reunión ocurrió en la misma campaña electoral en 2015 y asegura que ambos se vieron en una cafetería de Plaza Ámbar en Tuxtla Gutiérrez.La cita fue gravada con dos cámaras que registraron el encuentro, pero no la conversación, sin embargo, las imágenes dejan ver que en el encuentro, León levantó una bolsa de papel desde su asiento para ponerla en la mesa, tiempo después Toledo recibió la bolsa y se la llevó al despedirse.A penas ayer en su programa, Loret de Mola reveló imágenes deentregando dinero en efectivo a José Antonio Moreno Alvarado, candidato de Morena en Chiapas en el año 2015 y tiempo en el que supuestamente se entregó dinero en sobres amarillos a Pío López Obrador.El video revelado el pasado 26 de agosto revela la conversación de José Antonio Moreno con, cuando este último le entrega un sobre con 300 mil pesos por parte del exgobernador de Chiapas Manuel Velasco, quien negó el envío de fajos de billetes en sobres amarillos al hermano del expresidente Obrador y Antonio Moreno.