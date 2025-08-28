Estudiante de Prepa 2 de la UANL grave tras golpe en la cabeza

Monterrey, Nuevo León. — Un estudiante de 15 años de la Preparatoria 2 de la Universidad Autónoma de Nuevo León resultó gravemente herido el pasado lunes 25 de agosto, luego de golpearse en la cabeza con una mesa-banco dentro de un salón de clases.

De acuerdo con el testimonio de la madre, desde el momento del accidente hasta que el joven recibió atención médica transcurrieron casi dos horas. Al llegar al plantel encontró a su hijo en silla de ruedas, sin poder hablar, con las pupilas dilatadas y sin movimiento en brazos ni piernas.

La situación se complicó porque no se solicitó una ambulancia de inmediato ni se activaron protocolos adecuados de emergencia. Fue gracias a la intervención de un médico, padre de otro alumno, que el estudiante fue canalizado al Hospital Universitario, donde permanece internado.

La madre ya rindió su declaración ante el Ministerio Público y evalúa presentar una denuncia formal contra las autoridades de la preparatoria por presunta negligencia en la atención.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El joven, identificado como Ángel, continúa bajo observación médica y se reporta consciente y estable, aunque con un diagnóstico de traumatismo craneal y afectaciones en una vértebra. Los especialistas mantienen vigilancia estricta para descartar secuelas mayores.

El caso ha generado indignación entre la comunidad escolar y padres de familia, quienes cuestionan la falta de protocolos eficaces de respuesta en situaciones de emergencia dentro de los planteles educativos.