Alcaldesa del Edomex se "autosecuestró"

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Toluca, Méx.- Ciudad de México.- Por el delito de simulación de secuestro, en el que presuntamente participó la alcaldesa del municipio de Tenancingo, en el Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco, quien el pasado 1 de junio, denunció haber sido privada de su libertad, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este miércoles inició un proceso legal en contra de seis personas.

En la investigación del Ministerio Público se logró establecer que el posible montaje del delito fue una simulación para obtener un rescate de 40 millones de pesos que saldrían del erario y ayudarían a cubrir un desfalco en el municipio.

Además de la alcaldesa, entre los involucrados están su esposo y su cuñado, y otras tres personas participantes.

En un comunicado, la Fiscalía indicó que abrió un proceso legal "por la probable comisión del hecho delictivo de simulación de secuestro, y ordenó la aprehensión en contra de Karla Valeria ´N´ y Víctor Manuel ´N´, quienes ya fueron detenidos junto con Cristian ´N´.

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De igual forma, apuntó, se obtuvo la orden de captura en contra de José Roberto ´N´ y Oscar ´N´, evadidos de la justicia, y en cuanto a Nancy Nápoles se le acusó también por el mismo delito y su audiencia se llevará a cabo el próximo 9 de julio.

En el texto, la FGJEM explicó que el pasado 1 de junio, la alcaldesa presentó una denuncia por secuestro y relató que un día antes, el 31 de mayo, había sido privada de la libertad, y horas más tarde logró escapar de sus captores.