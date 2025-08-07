logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Alistan entrega de vales para útiles y uniformes escolares en CDMX

Del 13 al 16 de agosto, madres, padres y tutores podrán recoger la nueva tarjeta para estudiantes de secundaria

Por El Universal

Agosto 07, 2025 11:38 a.m.
A
Alistan entrega de vales para útiles y uniformes escolares en CDMX

Estamos a unas semanas de que inicie el nuevo ciclo escolar 2025-2026 por lo que está por renovarse el apoyo de tareas de útiles y uniformes escolares para alumnos de secundaria en la Ciudad de México.

El Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) invitó a madres, padres y tutores a consultar la fecha, sede y requisitos para recibir su nuevo vale electrónico para este programa.

Los interesados podrán verificar la fecha y sede a la que tienen que acudir para recibir su tarjeta en la siguiente liga de Internet: http://data.fidegar.cdmx.gob.mx/dfidegar/busca_curp/

Para obtenerlo, es necesario ingresar la CURP de la beneficiaria o beneficiario que recibirá el apoyo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Del 13 al 16 de agosto, podrán recibir la nueva tarjeta de uniformes y útiles escolares para estudiantes de secundaria correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, por lo que podrán acudir estudiantes que pasan de sexto de primaria a primero de secundaria, así como de primero a segundo y de segundo a tercero de secundaria.

Recuerda que para obtener este apoyo, los estudiantes deben estar inscritos en escuelas públicas y tener registro vigente en la plataforma de Mi Beca para Empezar.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alistan entrega de vales para útiles y uniformes escolares en CDMX
Alistan entrega de vales para útiles y uniformes escolares en CDMX

Alistan entrega de vales para útiles y uniformes escolares en CDMX

SLP

El Universal

Del 13 al 16 de agosto, madres, padres y tutores podrán recoger la nueva tarjeta para estudiantes de secundaria

Se va una Corte caracterizada por liberar delincuentes: Claudia Sheinbaum
Se va una Corte caracterizada por liberar delincuentes: Claudia Sheinbaum

Se va una Corte caracterizada por liberar delincuentes: Claudia Sheinbaum

SLP

El Universal

La presidenta se lanzó contra ministros salientes y los calificó que por usurpadores de funciones y promoviendo el racismo

Jueza da libertad absolutoria a lideresa del Cártel de Noreste
Jueza da libertad absolutoria a lideresa del Cártel de Noreste

Jueza da libertad absolutoria a lideresa del Cártel de Noreste

SLP

El Universal

"La Mojón" es sobrina de los hermanos Treviño Morales

Plan México, viento en popa, asegura Sheinbaum
Plan México, viento en popa, asegura Sheinbaum

"Plan México, viento en popa", asegura Sheinbaum

SLP

El Universal