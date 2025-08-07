United Airlines suspende vuelos de salida en todo EU
La empresa informó que por una "cuestión técnica" se tomó la decisión
United Airlines informó que por una "cuestión técnica" se suspendieron los vuelos de salida en todo Estados Unidos, incluidos los principales aeropuertos de Newark, Chicago, San Francisco y Houston.
Declaró en un comunicado que se enfrenta a una "cuestión técnica" que ha provocado la retención de los vuelos de la línea principal en sus aeropuertos de origen. Esto no afecta a los vuelos regionales de United.
"Esperamos más retrasos en los vuelos esta noche mientras trabajamos para resolver este problema", indicó United. "La seguridad es nuestra máxima prioridad y colaboraremos con nuestros clientes para que lleguen a sus destinos".
Los vuelos que ya están en el aire podrán continuar hacia sus destinos. United afirmó que está consciente del problema del sistema y que está trabajando para resolverlo lo antes posible.
Aproximadamente, el 16% de los vuelos de la aerolínea se han retrasado y varios fueron cancelados hasta las 20.30 horas ET (00.30 GMT del jueves), según el rastreador de datos de vuelo FlightAware.
Los aeropuertos de Chicago, Denver, Newark, Houston y San Francisco se vieron afectados por la medida, según el estado del sistema de la Administración Federal de Aviación (FAA).
