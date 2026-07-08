Amenaza "El Machete" con levantarse en armas

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SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis.- El grupo paramilitar "El Machete", que el sábado pasado perdió a su dirigente alias "El Cura", Fernando Ruiz Hernández, en una emboscada en la comunidad La Esperanza, en el municipio de Chenalhó, amenazó con recrudecer sus acciones de hostigamiento en contra de milicias adversarias que operan en Pantelhó y Chenalhó.

En un video, la organización armada que surgió en julio del 2021, anunció que están listos para combatir a las milicias adversarias en los municipios de Pantelhó y Chenalhó, donde se han registrado emboscadas y enfrentamientos. "Nos levantaremos en armas como sucedió en el 2021".

Con fusiles de asalto, los miembros de "El Machete" aparecen en el video grabado en el 2023, pero un año después el Congreso ratificó a Julio Pérez Pérez como alcalde de Pantelhó, municipio donde quieren el control de la jurisdicción, aunque se han extendido a otras comunidades de Chenalhó.

En el video acusaron al presidente del concejo Juan Gómez Sántiz, (30 de septiembre del 2024-agosto del 2025) antiguo aliado del grupo paramilitar El Machete, de haberse aliado con Los Herrera, milicia adversaria con la que se disputa el control del municipio. "Juan Gómez Sántiz, (se convirtió en un) sicario de Los Herrera, no fue elegido por el pueblo". "El pueblo eligió a Julio Pérez Pérez".

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