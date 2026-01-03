AMLO envía mensaje a Trump tras incursión en Venezuela

El expresidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, donde le pide que "no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas... La política no es imposición".

Esto, tras la incursión del ejército norteamericano en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, misma que calificó como "secuestro".

EL TEXTO COMPLETO:

"Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente.

"Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial.

"Presidente Trump: no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana.

"La política no es imposición. Recuerde que 'el respeto al derecho ajeno es la paz', como nos enseñó Benito Juárez en el siglo XIX. Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano.

"Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum.

Por ahora no le mando un abrazo. AMLO", escribió en X.

