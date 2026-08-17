"Andy, cabeza del huachicol fiscal"

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Ciudad de México.- Liderazgos del Partido Acción Nacional (PAN) acusaron a Andrés Manuel López Beltrán de ser la "cabeza" del huachicol fiscal en México, y exigieron una investigación en su contra, así como el congelamiento de sus cuentas.

Así lo denunciaron integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN en conferencia de prensa, donde se posicionaron en torno de la cancelación de la visa del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Hay un testigo protegido detenido por huachicol fiscal que dice que cuando tenían que pasar huachicol solamente tenían que decirle al secretario de la Marina ´es de parte de Andy´. También hay que recordar que en abril hubo un cateo a las oficinas de Amílcar Olán, amigo de Andy, quien tejió una red empresarial para ganar contratos con el gobierno. Eso de que no hay razones para investigar porque se trata de un asunto político y de que es completamente injerencista es absolutamente absurdo", declaró Jorge Triana, vocero del PAN.

"No se trata de estar a favor de un gobierno extranjero, estamos en contra de que nos gobiernen criminales", agregó.

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Mientras, Federico Döring sostuvo que la presidenta Claudia Sheinbaum "volvió a mentir", al pedir que no puede abrirse una investigación contra López Beltrán si no existe denuncia.

"Dice que no se ha investigado a ´Andy´ porque no hay denuncia, bueno, les vamos a dar copia de la denuncia, una en agosto y otra en septiembre".

Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, se conectó vía zoom. anunció que en los próximos días se realizarán una serie de conferencias para mostrar pruebas de presuntas responsabilidades de morenistas en el delito del huachicol.