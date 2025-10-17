Andy López reaparece tras compra de arte de Yayoi Kusama

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 17 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Organización de Morena, Andrés "Andy" Manuel López Beltrán realizó una gira de trabajo en Coahuila, que el siguiente año tendrá elecciones para renovar el congreso local.

El morenista ha mantenido bajo perfil tras los señalamientos por sus vacaciones en Japón y adquisición de obras de arte de la artista japonesa Yayoi Kusama.

"De gira por el Estado de Coahuila visitamos las 3 ciudades más pobladas: Torreón, Saltillo y Monclova. Evalúe el trabajo de nuestros coordinadores y reforzamos esfuerzos para cumplir con nuestras metas organizativas de este año", escribió en redes sociales.

El secretario de Morena tampoco se ha visto en las giras de trabajo de la dirigente Luisa Alcalde, ni en el último consejo nacional en la Ciudad de México.

