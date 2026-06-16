Anuncia CS a secretaria de las Mujeres

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la senadora Laura Itzel Castillo será la próxima titular de la Secretaría de las Mujeres una vez que concluya sus funciones al frente de la Mesa Directiva del Senado de la República, es decir, el 1 de septiembre de este año.

La Mandataria informó que mientras se concreta la incorporación de Castillo Juárez al gabinete, la dependencia continúa operando bajo la responsabilidad de Ingrid Gómez Saracibar.

"Les puedo dar el adelanto de una vez. Una vez que termine sus labores como presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo se va a incorporar como secretaria de las Mujeres al gobierno", señaló la presidentea Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la legisladora se encuentra definiendo las fechas para asumir el cargo y aseguró que los programas y acciones de la dependencia continúan desarrollándose con normalidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"No están interrumpidas las actividades; siguen avanzando las compañeras que están en la secretaría, en los Centros LIBRE, la cartilla y todas las actividades relacionadas con las mujeres".

La renuncia de Hernández Mora fue informada por la misma Presidenta el pasado 16 de abril, argumentando su integración a las filas de Morena. Ese mismo día, la exsecretaria de las Mujeres fue nombrada presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido guinda rumbo a las elecciones de 2027.