Manuel Zavala sustituye a López Beltrán en Morena
El Comité Ejecutivo Nacional de Morena nombró a Manuel Zavala como delegado en funciones de secretario de organización.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DE MÉXICO, junio 15 (EL UNIVERSAL).- Este lunes, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena designó a Manuel Jesús Zavala Salazar como delegado en funciones de Secretario de Organización del Partido, en sustitución de Andrés Manuel López Beltrán.
Morena designa a Manuel Zavala delegado secretario organización
La dirigencia del partido puntualizó que lo anterior es parte de una estrategia de "fortalecimiento de su estructura interna con miras al proceso electoral de 2027".
Su nueva función es el responsable de coordinar la operación territorial y la estrategia electoral del partido.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Trayectoria política y funciones de Manuel Zavala
Entre sus principales atribuciones se encuentran dirigir la movilización a nivel nacional, supervisar el funcionamiento de la estructura interna, así como conducir los procesos de afiliación, credencialización, actualización y resguardo del padrón de militantes.
Previo a su nombramiento, Zavala Salazar fungía como el actual secretario de Movimientos Sociales, quien se encargaba de vincular al partido con los movimientos civiles, populares y sindicales.
Originario de Campeche, con el título de abogado egresado de la Facultad de Derecho "Dr. Alberto Trueba Urbina", Zavala cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito político.
De acuerdo con su página de Facebook, fungió como exdelegado Regional de los Programas de Bienestar en Campeche.
Asimismo, se desempeñó como presidente del Comité Ejecutivo Estatal del partido político.
También mencionó haber sido delegado político en Yucatán de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum.
no te pierdas estas noticias
Manuel Zavala sustituye a López Beltrán en Morena
El Universal
El Comité Ejecutivo Nacional de Morena nombró a Manuel Zavala como delegado en funciones de secretario de organización.
Kenia López ve oportunidad en declaraciones de Zar Antidrogas de EU
El Universal
La presidenta de la Cámara de Diputados destaca que las declaraciones de la Zar Antidrogas no son un ataque, sino una oportunidad para demostrar el Estado de Derecho en México.
México endurece reglas para agroexportadores
El Universal
La Secretaría del Trabajo supervisará que los trabajadores agrícolas reciban prestaciones y seguridad social.