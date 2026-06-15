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Manuel Zavala sustituye a López Beltrán en Morena

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena nombró a Manuel Zavala como delegado en funciones de secretario de organización.

Por El Universal

Junio 15, 2026 07:40 p.m.
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Manuel Zavala sustituye a López Beltrán en Morena
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 15 (EL UNIVERSAL).- Este lunes, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena designó a Manuel Jesús Zavala Salazar como delegado en funciones de Secretario de Organización del Partido, en sustitución de Andrés Manuel López Beltrán.

      Morena designa a Manuel Zavala delegado secretario organización

      La dirigencia del partido puntualizó que lo anterior es parte de una estrategia de "fortalecimiento de su estructura interna con miras al proceso electoral de 2027".

      Su nueva función es el responsable de coordinar la operación territorial y la estrategia electoral del partido.

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      Trayectoria política y funciones de Manuel Zavala

      Entre sus principales atribuciones se encuentran dirigir la movilización a nivel nacional, supervisar el funcionamiento de la estructura interna, así como conducir los procesos de afiliación, credencialización, actualización y resguardo del padrón de militantes.

      Previo a su nombramiento, Zavala Salazar fungía como el actual secretario de Movimientos Sociales, quien se encargaba de vincular al partido con los movimientos civiles, populares y sindicales.

      Originario de Campeche, con el título de abogado egresado de la Facultad de Derecho "Dr. Alberto Trueba Urbina", Zavala cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito político.

      De acuerdo con su página de Facebook, fungió como exdelegado Regional de los Programas de Bienestar en Campeche.

      Asimismo, se desempeñó como presidente del Comité Ejecutivo Estatal del partido político.

      También mencionó haber sido delegado político en Yucatán de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum.

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