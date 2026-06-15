Kenia López ve oportunidad en declaraciones de Zar Antidrogas de EU

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 15 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que las declaraciones de la Zar Antidrogas de Estados Unidos, Sara Carter, lejos de ser un ataque contra México "son la oportunidad para demostrarle al mundo que en nuestro país hay Estado de Derecho".

Declaraciones de la Zar Antidrogas y colaboración México-EU

En conferencia de prensa, señaló que más allá de litigar o no con los funcionarios de nuestro vecino del norte y principal socio comercial, la solución es romper el pacto de impunidad.

"La Zar Antidrogas reconoce la colaboración para perseguir narcotraficantes, lo dice textualmente, pero también reclama que solo es para narcotraficantes y no para políticos vinculados con el narcotráfico. La solución es evidente, la solución es clara, hay que romper el pacto de impunidad para que esta crisis de inseguridad que lastima a México se frene", afirmó desde el Palacio Legislativo de San Lázaro.

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Impacto de la inseguridad y responsabilidad política

Sostuvo que la inseguridad que padece nuestro país "es un problema que lastima, destruye y ofende a las familias".

"Investigar, detener y sancionar a políticos ligados con el narcotráfico es una obligación legal y ética del Estado mexicano. No hay en términos éticos y tampoco legales por qué seguir encubriendo a políticos ligados con el narcotráfico", destacó.

La solución, consideró, es romper el pacto de impunidad, y aseveró que toda posibilidad de estar metido en el huachicol, coludido con los cárteles o negociando con los delincuentes "tiene que sancionarse".

"Para los propios mexicanos no puede ser posible que, habiendo pruebas, testimonios e investigaciones, no haya sanciones", subrayó.

Sobre las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la negociación con el Gobierno federal, la diputada presidenta hizo un llamado a resolver el conflicto para dejar de dañar a las niñas y los niños que se ven afectados.

"En realidad el problema lacerante, lastimoso, es que las niñas y los niños no asisten a la escuela porque hay una diferencia política y presupuestal entre sus maestros y el gobierno", lamentó.

En ese sentido, urgió a resolver las diferencias para que los maestros regresen a dar clases y los niños tengan la oportunidad de aprender, salir adelante y ser competitivos y prósperos.

"Esta discusión lamentablemente lastima a los niños que pareciera que porque no votan nadie los prioriza, nadie los pone como el eje más importante de esta discusión en términos gubernamentales y yo diría hay que regresar a lo importante, a lo ético, a lo honorable y eso es proteger a las niñas y a los niños de México", indicó.

Respecto al anuncio de que será la senadora Laura Itzel Castillo la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres al término de su encargo como presidenta del Senado de la República, López Rabadán deseó éxito a la legisladora y sostuvo que éste se alcanzará si se logran mejores condiciones para las mujeres mexicanas.

Dijo que los objetivos deben ser lograr mayor presupuesto, rodearse de personas con capacidad técnica para dar resultados y transversalizar la ayuda para las mujeres sin visiones ideológicas, enumeró.

Transparencia y comparecencia en la Cámara de Diputados

A pregunta expresa sobre si la Cámara de Diputados debe llamar a comparecer a la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) por el tema de las desapariciones en México y las declaraciones de la Zar Antidrogas de EU, López Rabadán confirmó que esta representación tiene facultades para ello y señaló que lo que se requiere es priorizar la transparencia.

"La Cámara de Diputados, como un espacio deliberativo y plural, siempre debería estar abierto para citar a comparecer a los servidores públicos y, así, que todo México pueda conocer en qué posición está cada uno de sus legisladores y legisladoras en función de estos contrapesos que México necesita. Siempre estaré a favor de que los servidores públicos siempre vengan a la Cámara de Diputados a comparecer", finalizó.