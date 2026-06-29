Aporta vivienda 1% de PIB, dice CSP

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Tuxtla Gutiérrez, Chis.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el programa Vivienda para el Bienestar ya contribuye con cerca de 1% del Producto Interno Bruto y al concluir su administración permitirá beneficiar a 30 millones de personas mediante la construcción de nuevos hogares y la reestructuración de créditos del Infonavit.

Durante la entrega de apoyos de vivienda en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la Mandataria destacó que la política habitacional de la Cuarta Transformación representa un cambio respecto a los gobiernos neoliberales, pues ahora se privilegia el bienestar de los trabajadores por encima de los intereses de desarrolladores inmobiliarios.

"Gracias al programa de Vivienda para el Bienestar está aportando cerca de 1% del Producto Interno Bruto al crecimiento económico del país", aseguró.

De acuerdo con datos del Inegi, ese porcentaje equivale a 354 mil millones de pesos, lo que refleja el impacto económico de la construcción de vivienda y de las actividades asociadas al sector.

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Añadió que su gobierno ya resolvió cerca de cinco millones de créditos impagables del Infonavit mediante reducciones de deuda, congelamiento de saldos y liberación de adeudos. Además, se construyen 1.8 millones de viviendas a través del Infonavit, la Comisión Nacional de Vivienda y próximamente el Fovissste.