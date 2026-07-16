Apoyará México neutralidad de Canal de Panamá

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO.- México se sumó el miércoles a los apoyos internacionales al protocolo de neutralidad permanente del Canal de Panamá, vigente desde hace varias décadas, que el presidente panameño José Raúl Mulino está impulsando para blindar la soberanía de Panamá y mantener la vía interoceánica a salva de conflictos mundiales.

La decisión fue anunciada por la presidenta mexicana Claudia Sheibaum tras un encuentro que celebró el miércoles con Mulino en el palacio de gobierno donde también se acordó fortalecer la cooperación en materia comercial, en agroindustria, seguridad, turismo, inversiones e infraestructura.

Al expresar el respaldo de México, el protocolo del Canal, Sheinbaum afirmó que compartía con su par panameño la convicción de que los desafíos actuales solo pueden enfrentarse con colaboración y "el fortalecimiento de nuestras soberanías y nuestras instituciones".

El protocolo de neutralidad forma parte de los tratados sobre el Canal de Panamá que se suscribieron en 1977 el entonces presidente estadounidense Jimmy Carter (1977-1981) con el mandatario panameño Omar Torrijos (1968-1981), ambos ya fallecidos. En los tratados se descubrió la transferencia a Panamá en diciembre de 1999 del Canal que EU construyó en el siglo pasado y que explotó durante más de 80 años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al menos 40 países se han adherido al protocolo que prevé la neutralidad del Canal en tiempos de paz y de guerra y que permanece seguro y abierto para el tránsito pacífico de las naves de todas las naciones y que no sea objetivo de represalias en ningún conflicto bélico.

Mulino agradeció a la mandataria mexicana el apoyo a la soberanía de Panamá y al Canal como "herramienta neutral del comercio mundial", y aprovechó para instar a otros países de la región a respaldar el protocolo.

Tras la reunión de mandatarios, el canciller mexicano Roberto Velasco dijo en un mensaje de su cuenta de X que los equipos de ambos gobiernos trabajan para fortalecer las inversiones, impulsar una mayor conectividad y generar mayores oportunidades para empresas.