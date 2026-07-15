Tres desaparecidos tras hundimiento de embarcación en San Francisco

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

SAN FRANCISCO (AP) — Rescatistas seguían buscando a tres personas desaparecidas después de que una embarcación involucrada en un servicio conmemorativo se hundiera en las frías y rápidas aguas de la bahía de San Francisco, cerca de la isla de Alcatraz, informaron las autoridades el miércoles.

Rescate y búsqueda tras el hundimiento

Una persona fue sacada del agua, pero posteriormente murió, y 16 personas fueron rescatadas después de que la embarcación volcara el martes por la tarde en lo que testigos describieron como "mar agitado", indicó el jefe de Bomberos de San Francisco, Dean Crispen.

"Al parecer, la embarcación empezó a hacer agua y se dio vuelta en la bahía", declaró Crispen en una conferencia de prensa el martes. Cuando llegaron los rescatistas, el motor de la embarcación seguía en marcha y estaba derramando combustible, agregó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Videos del martes mostraban embarcaciones de rescate rodeando el navío, en gran parte sumergido, mientras restos flotaban cerca. Un perro que iba a bordo también murió.

Detalles de la embarcación y acciones oficiales

El teniente Mariano Elias, portavoz del departamento de bomberos, la describió como una embarcación de recreo de 15 metros (50 pies) con cabina y cubierta superior llamada Volare, registrada en Stockton, California.

Los equipos de búsqueda estaban utilizando imágenes térmicas, predicción de mareas y modelos para orientar sus esfuerzos, señaló el departamento. Para la noche del martes, las autoridades buscaban en mar abierto al oeste del puente Golden Gate.

Las primeras llamadas reportaron lo que parecía ser humo saliendo de la embarcación, pero los agentes que llegaron primero al lugar determinaron que era vapor.

Según el sitio web de rastreo de embarcaciones VesselFinder, la embarcación zarpó en o cerca del St. Francis Yacht Club, pasó dos veces por debajo del puente Golden Gate y visitó Angel Island, un parque estatal en la bahía, antes del aparente viaje de regreso. Una persona que respondió el teléfono en el club náutico el martes dijo que no tenía información.

La isla de Alcatraz fue en su momento una prisión federal famosa por ser prácticamente imposible de escapar debido a las aguas heladas y las fuertes corrientes que la rodean. La isla está a aproximadamente 1,6 kilómetros (una milla) de San Francisco y ahora es un destino turístico popular.

Elias indicó que la embarcación estaba a aproximadamente 550 metros (600 yardas) de Alcatraz y que la llamada de emergencia se recibió poco después de las 3:30 de la tarde.