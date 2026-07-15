Buque Escuela Cuauhtémoc zarpa en Acapulco tras accidente en 2025

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ACAPULCO, Gro., julio 15 (EL UNIVERSAL).- El Buque Escuela Velero Cuauhtémoc (BE-01), conocido como "El Caballero de los Mares", inició el Crucero de Instrucción "Pacífico Norte 2026", al zarpar del puerto de Acapulco, Guerrero con 281 pasajeros.

Acciones de la autoridad

Esto luego del accidente que ocurrió el 17 mayo de 2025, al chocar contra el puente de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, donde fallecieron dos cadetes y dejó más de 20 heridos.

El Buque "Cuauhtémoc" va a recorrer distintos puertos: Honolulu, Estados Unidos; Seward, Alaska; Victoria, Canadá; San Francisco y San Diego en Estados Unidos, retornando el 15 de octubre de este año al puerto de Acapulco.

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El Crucero de Instrucción está conformado por 144 Guardiamarinas (estudiantes de últimos años de la escuela naval), 45 mujeres y 99 hombres. La tripulación se integra por 137 elementos de ellos 106 hombres y 31 mujeres.

¿Qué declararon autoridades y participantes?

Abordo del "Caballero de los Mares", el titular de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles dijo que 2026 ha sido un año de importantes acciones y hechos para la Institución.

"Como marinos navales... Hemos compartido la misma voluntad, esperanza con millones de mexicanas y mexicanos por trascender en favor de nuestra patria, estamos convencidos que la mejor forma de lograrlo ha sido evolucionando nuestras capacidades bajo una nueva arquitectura Institucional.

"Y nuevo concepto operacional que constituye la razón de ser, de una Secretaría de Marina Armada de México que realiza acciones en apoyo al desarrollo nacional y a la seguridad. Una Marina permanente para nuestra Nación... Que actúa en apoyo a la población civil, la defensa del país y la acción diplomática", aseveró el titular de la Semar.

Ante decenas de elementos navales, el almirante sostuvo que "El Caballeros de los Marres", tiene una participación puntual al compartir el mensaje de paz y buena voluntad de todo el pueblo mexicano, en cada puerto extranjero.

"Tenemos la certeza que el Buque va a cumplir cabalmente con la misión asignada... Ser el custodio del aprendizaje de la juventud naval, que hoy se embarca, tenemos plena confianza en su pericia y su espíritu de cuerpo, podrán sortear los desafíos del océano", refirió Morales Ángeles.

También llamó a los Guardiamarinas a mantener en alto el estandarte de la fraternidad, rectitud y gallardía.

El almirante subrayó que este crucero no es un simple viaje, "es el crisol que terminará de forjar su temple, audacia y liderazgo como oficiales que van a comandar el poder naval de la Federación.

"En esta travesía por el Pacífico, el viento y las olas moldearán su carácter, enseñándoles el verdadero valor del trabajo en equipo, resistencia y toma de decisiones... Aprovechen cada milla navegada para enriquecer su experiencia profesional y asimilar con humildad el conocimiento de sus superiores", refirió el almirante acompañado de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

En su intervención, la Gobernadora dijo que el Buque Cuauhtémoc no es únicamente una embarcación, es una escuela de vida.

Agregó que es el lugar donde se forman mujeres y hombres de mar con el más alto sentido del deber, lealtad y amor por México.

"Durante más de cuatro décadas, este emblemático velero ha recorrido los mares del mundo, como nuestro Embajador y Caballero de los mares, fortaleciendo la formación naval de generaciones de oficiales y proyectando en cada puerto que visita el prestigio de la Armada de México y el rostro de un país que cree en la cooperación, en la paz y amistad entre las naciones", remarcó.

En tanto el Guardiamarina del Cuerpo General Edwin Fernández Acevedo comentó a EL UNIVERSAL que este crucero de instrucción, "Pacífico Norte 2026", consta de una duración de tres meses.

Enfatizó que se encuentran en las últimas etapas de prácticas profesionales.

"Básicamente estamos aquí para reforzar los conocimientos adquiridos como oficiales de la Armada de México. Ya tuvimos una formación profesional en la Heroica Escuela Naval Militar y ahorita venimos a desempeñar los procedimientos que anteriormente adquirimos.

"El 15 de octubre, arribaremos al puerto de Acapulco, Guerrero y después continuamos con nuestra carrera profesional, regresamos a la Escuela Naval Militar para presentar exámenes profesionales y posteriormente ascender a teniente de corbeta", externó Fernández Acevedo.

Cabe señalar que el Buque concluyó su mantenimiento en el Astillero de Marina Número Uno, en Salina Cruz, Oaxaca, y se realizaron pruebas de aceptación en el mar, se verificó el funcionamiento de sus sistemas operativos.