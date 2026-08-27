Aprehenden a líder de grupo "Pueblo Unido"

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Ciudad de México.- Autoridades federales detuvieron en Hidalgo a Jorge Luis de la Cruz León, alias "Koki", líder del grupo delictivo "Pueblo Unido", objetivo prioritario en Tabasco, junto a dos de sus operadores, Ángel de Jesús de la Cruz León, alias "Chino", y Jhosmark de Jesús de la Cruz Francisco.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que "Koki" fue operador de Ulises Pinto Madera, alias "Pinto", integrante de La Barredora, capturado en julio de 2025.

"Koki" encabezó una escisión de la organización y está relacionado con la quema de vehículos, ataques contra autoridades, delitos de extorsión, secuestro, tráfico de personas y distribución de droga en los municipios de Centro y Nacajuca, en el estado de Tabasco.

De acuerdo con las investigaciones, De la Cruz León cuenta con dos órdenes de aprehensión por asociación delictuosa y robo a casa-habitación.

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Por otra parte, Cristian "N", alias "El Diablo", y otros cinco integrantes del grupo Pueblo Unido fueron detenidos durante un operativo en diversos inmuebles de la capital tabasqueña por elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca.

Durante el operativo fueron capturados también Carlos "N"; Rodolfo "N", alias "Rodas"; Celia "N"; Yiye "N", alias "Yiyo", y Raúl "N", alias "Chelo".