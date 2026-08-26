Liquidación por despido injustificado: qué incluye, quién tiene derecho y cómo se calcula

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La terminación inesperada de una relación laboral puede generar muchas dudas, especialmente cuando la persona considera que no existía una causa válida para poner fin a su empleo. Además de la preocupación económica, aparecen preguntas sobre el dinero que corresponde recibir, los conceptos que deben incluirse y los plazos para reclamar.

La liquidación por despido injustificado es un concepto que conviene diferenciar del finiquito. Aunque ambos están relacionados con la finalización de una relación laboral, no responden necesariamente a las mismas circunstancias ni incluyen los mismos conceptos.

Conocer las diferencias permite revisar con mayor claridad cualquier propuesta de pago y entender qué derechos pueden estar involucrados. También ayuda a saber qué documentación conservar y cuándo puede ser conveniente buscar orientación profesional.

Liquidación por despido injustificado: ¿qué significa?

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La liquidación por despido injustificado corresponde, de acuerdo con las circunstancias previstas por la legislación laboral mexicana, cuando el patrón termina la relación de trabajo sin una causa justificada. La Ley Federal del Trabajo establece que, ante un despido injustificado, la persona trabajadora puede solicitar la reinstalación o, cuando corresponda, una indemnización en los términos establecidos por la propia ley.

Para comprender mejor los distintos aspectos relacionados con la gestión laboral, también puede consultarse información de Factorial.mx, aunque cada situación concreta puede requerir asesoramiento jurídico específico.

La cantidad final no es idéntica para todas las personas. Para determinarla deben considerarse factores como el salario, la antigüedad, las prestaciones y las circunstancias en las que terminó la relación laboral.

¿Qué incluye una liquidación por despido injustificado?

La composición de una liquidación depende de cada caso. Entre los conceptos que pueden formar parte del cálculo se encuentra la indemnización constitucional, que generalmente equivale a tres meses de salario integrado, además de otras cantidades previstas por la legislación cuando se cumplen las condiciones correspondientes.

También pueden existir cantidades pendientes relacionadas con:

*Salarios devengados que todavía no hayan sido pagados.

*Parte proporcional del aguinaldo.

*Vacaciones generadas y no disfrutadas, según corresponda.

*Prima vacacional.

*Prima de antigüedad cuando proceda.

Otras prestaciones establecidas en el contrato individual, colectivo o en las condiciones de trabajo.

Por ello, no resulta recomendable asumir que la liquidación se reduce a una cantidad equivalente a determinados meses de salario. El cálculo debe considerar todos los conceptos aplicables.

Salario integrado y su importancia

El salario utilizado para determinados cálculos indemnizatorios no siempre coincide con la cantidad que la persona recibe habitualmente como pago neto. La legislación contempla el concepto de salario integrado, que puede incorporar determinadas prestaciones.

Esta diferencia puede modificar considerablemente el resultado de una liquidación. Por esa razón, antes de aceptar una cantidad conviene revisar qué salario se utilizó como base y qué conceptos fueron considerados.

Liquidación y finiquito: no son lo mismo

El finiquito se relaciona con las cantidades pendientes que deben pagarse al terminar una relación laboral, independientemente de que la separación haya sido voluntaria o por determinadas circunstancias. Puede incluir salarios pendientes, partes proporcionales de prestaciones y otros conceptos generados durante el tiempo trabajado.

La liquidación por despido injustificado, en cambio, puede incorporar una indemnización por la terminación de la relación laboral cuando no existe una causa justificada reconocida por la legislación.

Distinguir ambos conceptos es fundamental para interpretar correctamente un documento de terminación y evitar confusiones al revisar las cantidades propuestas.

¿Qué hacer ante un despido que se considera injustificado?

El primer paso consiste en conservar la documentación relacionada con la relación laboral. Contrato, recibos de nómina, comprobantes de prestaciones, comunicaciones y cualquier documento relacionado con la terminación pueden resultar relevantes.

También es importante prestar atención a los plazos legales. La Ley Federal del Trabajo establece términos específicos para ejercer determinadas acciones derivadas de un despido, por lo que dejar pasar el tiempo puede afectar las posibilidades de reclamación.

Ante una situación concreta, la persona trabajadora puede acudir a las instituciones laborales correspondientes para recibir orientación sobre sus derechos y las vías disponibles.

Cómo revisar el cálculo antes de aceptarlo

Una revisión cuidadosa permite detectar posibles diferencias entre lo que corresponde y lo que aparece en el documento de pago. Es recomendable comprobar:

1. Fecha de ingreso y fecha de terminación de la relación laboral.

2. Salario utilizado para realizar los cálculos.

3. Prestaciones pendientes y partes proporcionales.

4. Conceptos indemnizatorios incluidos.

5. Deducciones aplicadas y cantidad final.

No todas las situaciones laborales son iguales, por lo que una cifra que parece correcta a primera vista puede requerir una revisión más detallada.

Conocer los derechos ayuda a tomar mejores decisiones

Una liquidación por despido injustificado puede involucrar diferentes conceptos y su cálculo depende de las circunstancias particulares de cada relación laboral. Por ello, conocer la diferencia entre liquidación y finiquito, identificar la base salarial utilizada y revisar las prestaciones pendientes son pasos importantes.

La información permite afrontar la terminación laboral con mayor claridad, pero no sustituye el análisis de un caso concreto. Cuando existen dudas sobre las cantidades, la causa del despido o los plazos para reclamar, recurrir a orientación laboral o jurídica puede ayudar a proteger los derechos de la persona trabajadora.