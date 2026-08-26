Reportan incendio en predio de Villa de Pozos

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Un incendio fue reportado en un predio ubicado en el Callejón de los Tovares, esquina con Río Moctezuma, en la cabecera municipal de Villa de Pozos.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Municipal, Vialidad y Movilidad de la Guardia Civil Municipal y cuerpos de emergencia para atender el incidente.

La situación fue reportada como controlada, mientras las unidades permanecieron en el sitio para descartar riesgos.

Se recomendó a la población evitar la zona y permitir el tránsito de los vehículos de emergencia.

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Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del incendio ni se ha informado sobre personas lesionadas.