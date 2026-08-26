Biby Rabelo y Paúl Arce rinden declaración por peculado en Campeche
La investigación se amplió con un plazo de 72 horas para continuar con las diligencias judiciales.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Ante la jueza de control comparecieron la alcaldesa de esta ciudad Biby Rabelo de la Torre y Paúl Arce, diputado local, acusados de presunto peculado por 32 millones de pesos.
La edil de la capital campechana aseguró que se defenderá con argumentos legales firmes y advirtió que las acusaciones de la oficina de Anticorrupción estatal tiene evidentes tintes y trasfondo político.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Recordó que próximo año habrá elecciones en Campeche. Tanto ella como el diputado Arce quien la suplió en la alcaldía cuando pidió licencia, son miembros de Movimiento Ciudadano.
Asimismo, los dos tienen amparo por lo que no pueden ser detenidos.
Por la ampliación de la carpeta de investigación se otorgó un plazo de 72 horas.
no te pierdas estas noticias
Biby Rabelo y Paúl Arce rinden declaración por peculado en Campeche
El Universal
La investigación se amplió con un plazo de 72 horas para continuar con las diligencias judiciales.
Departamento de Justicia acusa a narcos del CJNG en Michoacán
El Universal
Los hermanos Álvarez Ayala son señalados por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.
Escritores exigen devolver nombre Amado Nervo al Aeropuerto de Tepic
El Universal
La petición busca evitar la pérdida de un referente cultural en la modernización del aeropuerto de Tepic, único en México con nombre de escritor.