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Nacional

Biby Rabelo y Paúl Arce rinden declaración por peculado en Campeche

La investigación se amplió con un plazo de 72 horas para continuar con las diligencias judiciales.

Por El Universal

Agosto 26, 2026 05:54 p.m.
A
Biby Rabelo y Paúl Arce rinden declaración por peculado en Campeche
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      Ante la jueza de control comparecieron la alcaldesa de esta ciudad Biby Rabelo de la Torre y Paúl Arce, diputado local, acusados de presunto peculado por 32 millones de pesos.


      La edil de la capital campechana aseguró que se defenderá con argumentos legales firmes y advirtió que las acusaciones de la oficina de Anticorrupción estatal tiene evidentes tintes y trasfondo político.

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      Recordó que próximo año habrá elecciones en Campeche. Tanto ella como el diputado Arce quien la suplió en la alcaldía cuando pidió licencia, son miembros de Movimiento Ciudadano.
      Asimismo, los dos tienen amparo por lo que no pueden ser detenidos.
      Por la ampliación de la carpeta de investigación se otorgó un plazo de 72 horas.

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