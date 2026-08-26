Yolanda Andrade agradece palabras de fortaleza que Thalía le dio

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Con una sonrisa de oreja a oreja, la conductora Yolanda Andrade y la cantante Thalía se pusieron en comunicación en un a transmisión en vivo que compartió la conductora en sus redes sociales, donde además de una amena plática con la cantante que está cumpliendo hoy 55 años, Yolanda habló de su lucha tras ser diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Entre risas y recuerdos, Yolanda Andrade se sinceró sobre los difíciles momentos que ha vivido tras ser diagnosticada con ELA, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que provoca que las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal mueran.

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Confesó que ha sentido las ganas de ya no querer seguir viviendo, y esos pensamientos los ha compartido con la intérprete de "Amor a la mexicana", quien dijo Yolanda, la ha animado en todo momento a seguir adelante, a no rendirse y a tomar en cuenta que mucha gente está haciendo oración por ella."Te dije que no tenía ninguna ilusión más para vivir, entonces tú me dijiste que yo era amada y claro, sí me di cuenta de que la gente ha sido maravillosa conmigo, gente que ni me conoce. Esa es una fuerza, la oración y el buen deseo y em abriste eso", dijo.Yolanda reconoció que su enfermedad la ha hecho sentir diferentes emociones, como la ira y el miedo, y le agradeció a la cantante por no dejarla sola, por siempre estar al pendiente de ella y en comunicación constante.Thalía expresó que sigue e shock por el diagnóstico de su amiga Yolanda, sin embargo, le pidió que no hiciera mucho caso al pronóstico de su médico, quien le da año y medio de vida."Ese diagnóstico es un shock, pero nadie tenemos la fecha en la que vamos a morir, nadie".La cantante le agradeció su amistad a Yolanda, y le recordó que siempre estarán juntas para ayudar a levantase una a la otra."Yo te amo y te agradezco a ti muchas otras cosas que siempre me muestras me enseñas; si nos caemos nos levantamos me levantas, yo a ti de eso se trata".Hace unos días, Andrade compartió varios momentos que muestran cómo ha vivido la esclerosis lateral amiotrófica, padecimiento que la ha llevado a estar muchas veces en el hospital, sometiéndose a estudios y chequeos.Además de padecer ELA, Yolanda Andrade también fue diagnosticada con Neuralgia del trigémino, un padecimiento neurológico que afecta el nervio del mismo nombre y provoca un dolor facial intenso, similar a descargas eléctricas, al realizar acciones cotidianas como hablar o comer.