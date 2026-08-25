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Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

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Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

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Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

El balance oficial aumentó a 6 mil 509 fallecidos, 71 más que los contabilizados la semana pasada.

Por EFE PULSO

Agosto 25, 2026 03:54 p.m.
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Caraballeda, Venezuela.— La cifra de personas fallecidas por los terremotos registrados hace dos meses en Venezuela aumentó a 6 mil 509, de acuerdo con el balance oficial publicado este lunes.

La nueva actualización incorporó 71 muertes respecto del reporte difundido la semana pasada.

Los dos terremotos ocurrieron el 24 de junio y provocaron daños en distintas zonas del país. Dos meses después del desastre, voluntarios y autoridades continúan retirando escombros en edificios afectados de Caraballeda.

La información disponible no detalla el número de personas heridas, desaparecidas o damnificadas, ni la distribución territorial de las víctimas.

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