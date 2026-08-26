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Condenan a Álvaro N a 118 años por secuestro y violación en Culiacán

La víctima fue privada de libertad en 2018 y rescatada tras ocho días de cautiverio en Culiacán.

Por El Universal

Agosto 26, 2026 05:06 p.m.
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Condenan a Álvaro N a 118 años por secuestro y violación en Culiacán
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      Un juez de control y enjuiciamiento dictó una pena de más de 118 años de prisión a Álvaro "N", por los delitos de secuestro agravado y violación, a cuya víctima la mantuvo en el interior de una cisterna.


      La Fiscalía General del Estado dio a conocer que, aunque el artículo 29 del Código Penal del Estado fija en 70 años de duración máxima la pena de prisión, el sentenciado deberá cumplir la condena a la que fue sentenciado.

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      De acuerdo a las investigaciones y datos de prueba que se presentaron, los hechos tuvieron lugar en el mes de septiembre del 2018, en la ciudad de Culiacán, cuando la víctima fue citada bajo engaños y privada de su libertad, mantenida en cautiverio dentro de una cisterna.
      Durante su cautiverio, la víctima fue objeto de agresiones físicas, verbales y de índole sexual y además se le exigía la entrega de dinero a cambio de su libertad. Fue rescatada por elementos policiacos tras ocho días de secuestro.
      El Juez de control y enjuiciamiento emitió un fallo condenatorio al imputado Álvaro "N", al cual, en audiencia individualizada de sanciones, le impuso una pena total de 118 años, cuatro meses y 24 días de prisión.
      De esta condena, 95 años, corresponden al delito de secuestro agravado; 23 años, cuatro meses y 24 días por el delito de violación y además tendrá que cubrir una multa de un millón 402 mil 72 pesos, por concepto de multas y reparación del daño psicológico y material.

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