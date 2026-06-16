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Artefacto explosivo lesiona a tres militares

Por El Universal

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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Artefacto explosivo lesiona a tres militares
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      Morelia, Mich.- El estallido que hizo detonar un grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Chinicuila, Michoacán, dejó tres elementos del Ejército Mexicano heridos de gravedad.

      Los reportes señalan que el artefacto explotó al paso de un convoy de las Fuerzas Especiales (Murciélagos) del Ejército Mexicano, mientras circulaban sobre la brecha que comunica a las localidades de El Aguacate y Los Parejos.

      Posteriormente fueron trasladados vía aérea a la 43 Zona Militar y después al Hospital Central Militar en la Ciudad de México, donde se reportan graves en su estado de salud.

      La ofensiva criminal fue perpetrada por ese grupo delictivo, en respuesta a los operativos que realiza la Secretaría de la Defensa, para restablecer la seguridad y desmantelar los centros de operaciones ilícitos.

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      Durante el fin de semana, el Ejército descubrió en Chinicuila un campamento que era utilizado por presuntos sicarios del CJNG, decomisando 60 artefactos explosivos, 21 kilogramos de marihuana, cinco kilos de nitrato de amonio, uniformes tácticos y una camioneta tipo Suburban, la cual contaba con blindaje artesanal y una torre metálica para francotirador.

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