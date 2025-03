Aseguran pastillas de fentanilo y metanfetamina en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer esta mañana el aseguramiento de fentanilo en Navolato, Sinaloa.

A través de la red social X, el titular de la SSPC informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aseguró 8 kilogramos de fentanilo, así como 266 mil pastillas del mismo opioide.

También fueron asegurados 18 kilos de metanfetamina con un valor aproximado de 178 millones de pesos.

Además de los narcóticos, la Defensa aseguró armas cortas y armas largas.

El aseguramiento se da en el contexto del acuerdo con Estados Unidos para impedir el paso de fentanilo al país vecino del norte.

-----Sheinbaum ofrece combatir fentanilo

El pasado 9 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó un festival-asamblea en el Zócalo capitalino para informar sobre el acuerdo que tuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el fin de evitar la aplicación de aranceles a productos mexicanos.

Parte del acuerdo incluye el ofrecer seguir deteniendo el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, pero también implica el no permitir el ingreso de armas de alto poder a México.

Acompañada por integrantes de su gabinete legal y ampliado, así como por gobernadores de Morena y de oposición, Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno no tiene la intención de perjudicar al pueblo estadounidense, al reiterar que seguirá la colaboración de nuestro país contra el fentanilo.

"Quiero expresarles que somos optimistas porque ese día, el 2 de abril, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que pondrá aranceles recíprocos a todos los países del mundo. Si algún país le cobra por sus exportaciones, Estados Unidos lo hará también, es lo que han dicho.

"Nada más que México no está en ese ámbito, pues nosotros desde hace 30 años hemos firmado dos tratados comerciales con los que se establece lo que nosotros no tenemos aranceles con ellos ni ellos con nosotros; es decir, no se tendrían que aplicar aranceles recíprocos porque prácticamente no hay aranceles de México hacia Estados Unidos".