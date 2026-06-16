Aseguran 110 mil litros de "huachicol" en Gto.

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Abasolo, Gto.- El olor a combustible en el aire atrajo la atención de policías estatales hasta un terreno en donde encontraron contenedores que derramaban hidrocarburo y una pipa abandonada, en la comunidad San José de los González, en el municipio de Abasolo.

En ese inmueble aseguraron 110 mil litros del producto y un tractocamión cisterna.

La Secretaría de Seguridad y Paz del estado describió que elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública realizaban patrullajes preventivos cuando se percataron de que el camión estaba aparentemente abandonado y en el predio había contenedores dispersos, de los que emanaba un fuerte olor característico a combustible. Algunos recipientes presentaban fugas de gasolina y por ello representaban un riesgo para los habitantes de la comunidad y para las personas que transitaban por la zona.

Los oficiales procedieron a asegurar el tractocamión modelo 2019 con una cisterna con contenido, así como diez contenedores abastecidos con 10 mil litros cada uno.

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El vehículo y los envases con hidrocarburo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, para que con base en sus investigaciones se pueda o no determinar la posible relación de los objetos asegurados con actividades ilícitas.