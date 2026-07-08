Aseguran 2 mil 250 litros de huachicol
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Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de cateo donde aseguró 2 mil 250 litros de huachicol en un inmueble de la colonia San Felipe de Jesús, alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, luego de que Petróleos Mexicanos (Pemex) detectó irregularidades en un ducto ubicado en Azcapotzalco.
Al ubicarse en el lugar, los efectivos encontraron un inmueble pintado con fachada de refaccionaria, donde localizaron una toma clandestina.
Posteriormente, se inició la investigación y el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), solicitó al juez de Control una orden de cateo, que fue autorizada.
Integrantes de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Guardia Nacional (GN), Protección Civil y personal de Pemex se constituyeron en el inmueble referido, donde aseguraron 45 bidones de 50 litros cada uno que contenían hidrocarburo, con un total aproximado de 2 mil 250 litros.
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