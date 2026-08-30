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Aseguran armas y drogas en Sinaloa

Por EFE

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
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Aseguran armas y drogas en Sinaloa
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      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Las autoridades detuvieron a ocho personas y aseguraron 33 armas largas, seis artefactos explosivos, 11 vehículos y drogas durante cuatro operativos en el estado de Sinaloa, escenario desde hace casi dos años de una pugna interna del Cartel de Sinaloa, informó este sábado el Gabinete de Seguridad.

      Las acciones, en las que participaron la Secretaría de Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se desarrollaron en distintos puntos del sur del estado.

      En un primer operativo, durante patrullajes aéreos y terrestres en el poblado de Agua Verde, las fuerzas federales localizaron dos vehículos y 29 armas largas, además de 68 cargadores, 50 cartuchos, una granada, chalecos y cascos tácticos.

      En el lugar también encontraron dos máquinas contadoras de dinero, 19 bolsas con un polvo con características similares a la cocaína y cuatro bolsas de hierba que las autoridades presumen que es marihuana. A partir de ese hallazgo, los agentes extendieron los patrullajes y detuvieron a una persona, a quien decomisaron cuatro vehículos, dos armas largas, seis cargadores, 204 cartuchos, uniformes tácticos y 580 dosis de presunta marihuana.

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      En un tercer despliegue, en las inmediaciones de Palo Blanco, personal federal localizó un campamento presuntamente utilizado por el crimen organizado, donde aseguró cinco vehículos, dos armas largas, nueve cargadores, 1.000 cartuchos y seis artefactos explosivos improvisados.

      Finalmente, en las inmediaciones del municipio de Escuinapa las autoridades detuvieron a otras siete personas y aseguraron armamento y cargadores, sin precisar las cantidades.

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