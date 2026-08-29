Colectivas plantean mejoras en atención a víctimas de violencia

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Integrantes de colectivas de mujeres y organizaciones civiles plantearon propuestas para mejorar la atención a las potosinas, principalmente en casos de violencia de género, informó el Gobierno del Estado mediante un comunicado.

Según la versión oficial, cerca de 100 personas participaron en una reunión convocada por la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres). El documento no identifica a las agrupaciones asistentes ni detalla las propuestas presentadas durante el encuentro.

El comunicado señala que la discusión incluyó los mecanismos institucionales para prevenir y atender la violencia de género. Sin embargo, tampoco precisa si se establecieron acuerdos, plazos o acciones derivadas de los planteamientos recibidos.

La titular de Semujeres, Roxanna Hernández Ramírez, afirmó que la dependencia mantendrá el diálogo con las organizaciones civiles para generar acciones relacionadas con las necesidades expuestas.

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En la reunión también participó Esther Angélica Martínez Cárdenas, encargada de despacho del Centro de Justicia para las Mujeres. La información oficial no especifica qué compromisos asumió este organismo.