logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Fotogalería

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Colectivas plantean mejoras en atención a víctimas de violencia

El Gobierno estatal informó que cerca de 100 participantes expusieron propuestas

Por Redacción

Agosto 29, 2026 08:31 p.m.
A
Colectivas plantean mejoras en atención a víctimas de violencia
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Integrantes de colectivas de mujeres y organizaciones civiles plantearon propuestas para mejorar la atención a las potosinas, principalmente en casos de violencia de género, informó el Gobierno del Estado mediante un comunicado.

      Según la versión oficial, cerca de 100 personas participaron en una reunión convocada por la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres). El documento no identifica a las agrupaciones asistentes ni detalla las propuestas presentadas durante el encuentro.

      El comunicado señala que la discusión incluyó los mecanismos institucionales para prevenir y atender la violencia de género. Sin embargo, tampoco precisa si se establecieron acuerdos, plazos o acciones derivadas de los planteamientos recibidos.

      La titular de Semujeres, Roxanna Hernández Ramírez, afirmó que la dependencia mantendrá el diálogo con las organizaciones civiles para generar acciones relacionadas con las necesidades expuestas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Colectivas denuncian omisión tras feminicidio en Palenque

      En marzo se registraron cuatro feminicidios en Chiapas, sumando 11 en lo que va del año.

      En la reunión también participó Esther Angélica Martínez Cárdenas, encargada de despacho del Centro de Justicia para las Mujeres. La información oficial no especifica qué compromisos asumió este organismo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Colectivas plantean mejoras en atención a víctimas de violencia
      Colectivas plantean mejoras en atención a víctimas de violencia

      Colectivas plantean mejoras en atención a víctimas de violencia

      SLP

      Redacción

      El Gobierno estatal informó que cerca de 100 participantes expusieron propuestas

      Proponen facilitar permisos a burócratas víctimas de violencia
      Proponen facilitar permisos a burócratas víctimas de violencia

      Proponen facilitar permisos a burócratas víctimas de violencia

      SLP

      Pulso Online

      La iniciativa contempla ajustes de horario, confidencialidad y protección contra represalias; apenas fue turnada a comisiones

      Avanza creación de registro de personas con autismo
      Avanza creación de registro de personas con autismo

      Avanza creación de registro de personas con autismo

      SLP

      Pulso Online

      La propuesta todavía deberá ser discutida y votada por el Pleno

      Detalla SSPC cómo funcionarán cámaras con reconocimiento facial
      Detalla SSPC cómo funcionarán cámaras con reconocimiento facial

      Detalla SSPC cómo funcionarán cámaras con reconocimiento facial

      SLP

      Rubén Pacheco

      La tecnología permitirá identificar a personas con antecedentes delictivos y apoyar investigaciones, señalan