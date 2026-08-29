Exdirector de la DEA pide enviar a Rocha Moya a EU.

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El exdirector de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Derek Maltz, pidió nuevamente que Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia indefinida, sea enviado a ese país para comparecer ante un tribunal federal.

A través de su cuenta en X, Maltz compartió una imagen creada con inteligencia artificial en la que Rocha Moya aparece escoltado por agentes de la DEA, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), frente a un avión de la Fuerza Aérea Mexicana.

"Ojalá expulsen a Rubén Rocha Moya de México y lo envíen a Nueva York para enfrentar a la justicia en un tribunal federal de Estados Unidos. Él es inocente hasta probar la culpabilidad, pero necesita pasar por el proceso judicial", escribió el exfuncionario.

Derek Maltz en X

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La publicación no constituye el anuncio de una solicitud de extradición ni de una resolución judicial. Maltz tampoco precisó si su petición está vinculada con algún procedimiento formal promovido por las autoridades estadounidenses.

El 28 de agosto, el exdirector de la DEA había difundido otra animación generada con inteligencia artificial en la que atribuyó al mandatario sinaloense declaraciones sobre su posible traslado a Estados Unidos.

De acuerdo con la información difundida, el Departamento de Justicia estadounidense acusó el 26 de abril a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de presuntos vínculos con la delincuencia organizada, narcotráfico y posesión de armas.

Rocha Moya rechazó "categórica y absolutamente" los señalamientos, al asegurar que carecen de veracidad y fundamento. También los calificó como un ataque contra Morena y la soberanía nacional.

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El mandatario solicitó licencia al Congreso de Sinaloa el 1 de mayo para comparecer ante la Fiscalía General de la República. Yeraldine Bonilla quedó como gobernadora interina. Rocha Moya retomó posteriormente el cargo durante más de 30 horas, pero el 21 de agosto volvió a separarse mediante una licencia indefinida.