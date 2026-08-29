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Chivas deja escapar el triunfo ante Pachuca

El venezolano convirtió un penal al minuto 79 y evitó la derrota de los Tuzos en el Estadio Hidalgo

Por Redacción

Agosto 29, 2026 07:09 p.m.
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Chivas deja escapar el triunfo ante Pachuca
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      PACHUCA, Hgo.Salomón Rondón convirtió un penal en la recta final y rescató para Pachuca el empate 1-1 frente a Guadalajara, en la sexta jornada del Apertura 2026 de la Liga MX.

      Chivas abrió el marcador apenas al minuto tres. Hugo Camberos desbordó por la izquierda y envió un centro que Roberto "Piojo" Alvarado remató para adelantar al conjunto visitante.

      Guadalajara conservó la ventaja durante gran parte del encuentro, mientras los Tuzos encontraron dificultades para superar el orden defensivo rojiblanco.

      Pachuca estuvo cerca de igualar al 68, cuando Rondón conectó un remate de cabeza que el guardameta José Rangel desvió a tiro de esquina.

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      La insistencia local encontró recompensa al minuto 79. Javier Vallejo recibió una falta dentro del área y el árbitro señaló penal. Rondón ejecutó hacia la izquierda de Rangel y marcó el 1-1 definitivo.

      Con el empate, Pachuca llegó a cinco puntos, mientras que Guadalajara alcanzó 11 unidades y se colocó provisionalmente en la tercera posición. El resultado y los anotadores fueron confirmados por el sitio oficial de Chivas.

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